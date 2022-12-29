



Оля Полякова показала Киркорову и Королевой подходящее место



В инстаграм-сторис Оля Полякова опубликовала видео из туалета Foxx Studio, где неожиданно появились фото Киркорова и Королевой.



Похоже, раньше они были на стенах рядом с портретами Артема Пивоварова, Светланы Лободы, Mozgi, Насти Каменских и других, а теперь – на полу в туалете.



Более того, фото артистов несколько подкорректировали. Филиппу Киркорову, например, дорисовали рожки черта и прозвали "врагом Украины", а выросшую в Киеве на Борщаговке Наташу Королеву тоже “украсили”.



“Так, смотрите, в одном туалете. Да, братцы, вам здесь место, – прокомментировала Оля Полякова.



Когда же певец по просьбе другой подруги Оксаны Марченко заскулил "спасите Виктора" Медведчука, Полякова заявила: "Мне стыдно, что хотела дружбы с тобой".



Она назвала Киркорова "коллаборантом, предателем, поддерживающим убийцу преступником" и обиделась, что тот ни разу не поинтересовался, как она.