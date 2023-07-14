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Полиция задержала подозреваемую в смерти внука Роберта Де Ниро
14.07.2023 13:30 Ирина Демьянова

Полиция задержала подозреваемую в смерти внука Роберта Де Ниро

В четверг в Нью-Йорке полиция задержала 20-летнюю женщину, которая, по их мнению, связана со смертью внука Роберта Де Ниро Леонардо, сообщает TMZ.

В правоохранительных органах полагают, что она продавала наркотики внуку знаменитости перед его смертью.

Сейчас подозреваемая находится под следствием, и неизвестно, какие обвинения ей будут предъявлены.

Хотя официальной информации о смерти Лео еще нет, дочь Роберта Де Ниро утверждает, что ее 20-летний сын скончался после приема таблеток с фентанилом.

"Кто-то продал ему таблетки с добавлением фентанила, которые, как они знали, были с добавлением, но все равно продали их ему… мой сын ушел навсегда", - утверждала дочь оскароносного актера в Instagram.

 

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