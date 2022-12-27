



Ольга Бузова выложила фотографии из бани

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала, как отдыхает с подругой в бане. Соответствующие фото и видео звезда опубликовала в своих социальных сетях.



36-летняя Ольга Бузова устроила себе перерыв между съемками и вместе с близкой подругой Марией Погребняк отправилась в баню. На видео телеведущая позирует в миниатюрном бикини-бандо, проводит рукой по талии и признается подписчикам, что перед новым годом пытается похудеть с помощью банных процедур.



«Я хотела похудеть к Новому году, но как получилось. Я поправилась, поэтому очень рассчитываю на сегодняшнюю баню. Я больше не ем. Мы все любим колбасу», — заявила Бузова.