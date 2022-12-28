



Ольга Бузова рассказала о получении ролей через постель

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова в беседе с Prozvezd.info подняла тему получения ролей через постель. Звезда заверила, что такой подход в профессии ей не близок.



“Ни одну роль в своей жизни я не получила через постель. Если бы в моей жизни присутствовала постель, все бы об этом знали”, – заявила она.



Бузова добавила, что, если бы такой способ продвижения себя имел бы место в её карьере, поклонникам и всем остальным было бы известно об этом, так как она строит свою профессиональную жизнь на виду у всех.



При этом певица заявила, что “готова на многое” ради хорошей роли. Например, не дышать, чтобы “платье не спадало” и “корсет сидел”.