



Ольга Бузова хочет стать рекламным лицом Гродненского мясокомбината

Еще будучи в жюри белорусского проекта “Фактор.by” российская блогер и певица Ольга Бузова признавалась, что очень уж ей понравилась белорусская колбаса. Ольга просила помощниц покупать ее каждый раз, как она приезжает, да побольше, чтобы можно было забрать с собой в Москву. И вот то ли в шутку, то ли в серьез Ольга Бузова призналась в соцсетях, что готова стать рекламным лицом Гродненского мясокомбината.



Бузова уверена, что гродненская колбаса и букет цветов просто созданы друг для друга.

“Это топ. Я могла бы быть вашим рекламным лицом. Всех подсадила на эту белорусскую колбасу”, – написала она, сопроводив видео с колбасой “Милано” в руках смайликами. Судя по всему, Бузова лично побывала в фирменном магазине Гродненского мясокомбината.

Кстати, сама по себе такая публикация стоит у любого популярного блогера немалых денег, ведь у Бузовой только в одной из соцсетей 23 миллиона подписчиков.