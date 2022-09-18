



Около четверти детских отравлений вызвано хлором

Вы знаете, сколько страниц Google посвящено отравлению моющими средствами?



Мы нашли сотни статей о детях, проглатывающих чистящие средства, отравлении хлоркой, неправильном использовании моющих средств и это далеко не все.



Если копнуть глубже, то мы найдем еще тысячи постов о вреде, возникающем в результате применения таких веществ, как хлорка (в Минздраве утверждают, что хлорка может вызывать рак если ее использовать вместе с органическими веществами), обезжиривателями и т.п. .





С веб-сайта Бетерем



Рынок сегодня предлагает множество еко-френдли решений, внешне полезных и безвредных, что редко бывает на самом деле правдой, ведь производитель не всегда перечисляет все ингредиенты. Более того, иногда «зеленая» продукция либо кому то не всегда подходит из-за аллергенов, либо недостаточно эффективна.



А что бы вы сказали, если бы узнали, что с сегодняшнего дня большую часть работ по уборке можно выполнять используя только воду? Вы бы подняли бровь и спросили, как это вообще возможно?



Недавно в Израиле был запущен в продажу новый продукт под названием EffectiveO, запатентованная инновационная технология, основанная на алмазной обработке, которая превращает обычную воду из-под крана в озоновую. Эта вода чрезвычайно эффективна для очистки, дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов дома, в офисе, в детских садах и т. д.



Озоновая вода используется уже много лет, она известна как натуральное и очень эффективное дезинфицирующее средство, а в 2001 году FDA даже одобрило её использование для дезинфекции пищевых продуктов.



В последнее время подобная обработка воды стала незаменимой во множестве домов по всему миру. Этот продукт стал идеальной заменой отбеливателям, различным чистящим средствам на кислотной или щелочной основе.





Пройдет еще некоторое время, прежде чем этот продукт сможет заменить все химические вещества в нашем доме, но, по данным производителя и независимых исследований, Effective O является эффективным, качественным и безвредным чистящим средством.



Если говорить о цене, то конечно за три копейки вы такой аппарат не купите, и не велитесь на поддеки, но он стоит каждого потраченного шекеля, особенно наряду с повышением цен на чистящие средства, он сэкономит вам немало денег в долгосрочной перспективе.



Производитель гарантирует, что средство уничтожает 99,9% бактерий за 30 секунд, эффективно против бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, листерии и других. А кроме того нейтрализует неприятные запахи сигарет, мочи, экскрементов животных естественным путем, без применения чистящих средств, которые при взаимодействии с органическими остатками становятся токсичными. Кроме того, продукт нетоксичен и не наносит вреда людям и животным.





Патенты



На мой взгляд, самым большим преимуществом продукта является безопасность детей. Мы все знаем, что дети, как маленькие, так и большие, больше всего страдают от проглатывания токсичных веществ, иногда из-за того, что мы не закрывали упаковку должным образом, иногда из-за того, что в попытке сэкономить место мы перелили отбеливатель в бутылку с минеральной водой и иногда просто из-за досадной ошибки.



Вы можете узнать больше об EffectiveO на сайте импортера



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