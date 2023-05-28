



Около 12% девочек в Индии считают менструацию "божьей карой" или болезнью

Ко Всемирному дню менструальной гигиены организация Child Rights and You's публикует результаты исследования осведомленности индийских девочек-подростков о менструальной гигиене и здоровье в Индии.



Около 4000 девочек в возрасте 10-17 лет из 38 районов страны приняли участие в опросе в течение двух месяцев. "Исследование знаний, отношения и практики" является частью кампании Period Shame, которую CRY запустила в прошлом году. Это исследование было проведено для выяснения состояния системы менструального здоровья в рамках программы, запущенной правительством в 2014 году.



Исследование проводилось с июля по август 2022 года в 38 районах, в нем приняли участие 3964 девочки в возрасте 10-17 лет. Размер выборки включал 66,1% девочек из городских районов Индии, 30,2% из сельских районов и 3,7% из городских трущоб. Около 77,8% девочек учились в государственных школах и 22,2% в частных школах.



Согласно исследованию, 84% девушек были осведомлены о причине менструации и сказали, что это биологический процесс, тогда как 11,3% девушек не знали истинную причину менструации и сказали, что это проклятие от Бога или вызвано болезнью. Около 4,6% девушек вообще не знали о причине менструации.



Исследование показало, что 61,4% девочек признали, что в обществе существует чувство смущения по поводу месячных. Доступ к гигиеническим прокладкам был ограничен для многих девочек, при этом 44,5% девочек признались, что использовали самодельные абсорбенты или ткань. Нерешительность или застенчивость при покупке прокладок в магазинах, трудности с утилизацией прокладок, плохая доступность и отсутствие знаний о прокладках были причинами отказа от их использования.



Самый высокий процент девочек 27,7% указали, что их мать была основным источником информации о менструации, затем 22,8% назвали основным источником информации подруг, 15,9% назвали старшую сестру и 8,8% упомянули НПО.