



Океаны нагрелись до рекордных температур: какими будут последствия

Океаны достигли самой высокой из когда-либо зарегистрированных температур, что имеет ужасные последствия для нашей планеты, сообщает ВВС.



По данным службы ЕС по изменению климата Copernicus, на этой неделе средняя дневная глобальная температура поверхности моря побила рекорд 2016 года.



Она достигла 20,96С, что намного выше среднего показателя для этого времени года.



Океаны являются жизненно важным регулятором климата. Они поглощают тепло, производят половину земного кислорода и определяют погодные условия.

Более теплые воды имеют меньшую способность поглощать углекислый газ, а это означает, что его больше останется в атмосфере. И это также может ускорить таяние ледников, впадающих в океан, что приведет к еще большему повышению уровня моря.



Более горячие океаны и тепловые волны беспокоят морские виды, такие как рыбы и киты, которые движутся в поисках более прохладных вод, нарушая пищевую цепь. Эксперты предупреждают, что это может повлиять на запасы рыбы.



Некоторые хищные животные, в том числе акулы, могут стать агрессивными, поскольку они теряются при более высоких температурах.



Доктор Саманта Берджесс из Службы изменения климата Copernicus говорит, что самым теплым в мире океаном должен быть март, а не август. “Тот факт, что мы увидели запись сейчас, заставляет меня нервничать из-за того, насколько теплее может стать океан с настоящего момента до марта следующего года”, — говорит она.



Ученые исследуют, почему океаны сейчас такие горячие, но говорят, что изменение климата делает моря теплее, поскольку они поглощают большую часть тепла от выбросов парниковых газов.



“Чем больше мы сжигаем ископаемого топлива, тем больше избыточного тепла будет унесено океанами, а это означает, что тем больше времени потребуется, чтобы стабилизировать их и вернуть на прежнее место’, — объясняет доктор Берджесс.



