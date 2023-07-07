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Охраннику баскетболиста не предъявят обвинения в нападении на Бритни Спирс
07.07.2023 20:50 Алина Груднева

Охраннику баскетболиста не предъявят обвинения в нападении на Бритни Спирс

Охраннику известного баскетболиста Виктора Вембаньямы не будет предъявлено обвинение в нападении на поп-звезду Бритни Спирс.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент полиции Лас-Вегаса.

"Следственные мероприятия завершены. Никаких обвинений предъявлено не будет", - сообщает источник в полиции.

Напомним, что Бритни Спирс хотела сфотографироваться с баскетболистом, однако его охранник ударил ее по лицу. По словам певицы, удар был таким сильным, что с нее слетели очки, а сама она чуть не упала.

Супруг артистки сказал, что хочет, чтобы охранник за нападение на его жену понес наказание.
 

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