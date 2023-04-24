



Охранник не пустил Омера Адама на собственный концерт



Омер Адам загрузил сегодня утром (в понедельник) запись со своего концертного тура по США, приуроченного ко Дню независимости. Вернее, запись вне концерта. Когда Адам прибыл в концертный комплекс в Лос-Анджелесе, охранник не узнал Адама и задержал его на несколько минут, пока тот не предъявил ему удостоверение личности и не показал список выступающих артистов.



Весь разговор проходил в хорошей атмосфере между ними, и Адам посмеялся над ситуацией, особенно когда охранник ответил: "Хорошо, босс". Как уже упоминалось, Адам находится в концертном туре по США, который включает Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, и вчера вечером он исполнил песню, завернувшись в израильский флаг.

