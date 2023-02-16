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Охрана Цукерберга обойдется его компании в $14 млн
16.02.2023 21:13 Евгения Маркова

Охрана Цукерберга обойдется его компании в $14 млн

Meta Platforms Inc заявила в среду, что она увеличила пособие на безопасность, предоставляемое главному исполнительному директору и соучредителю компании Марку Цукербергу и его семье, на $4 млн. Теперь эта статья расходов составляет 14 миллионов долларов


"Это увеличение пособия, наряду с расходами на существующую общую программу безопасности Цукерберга, является целесообразным и необходимым в данных обстоятельствах", - говорится в заявлении Meta.

Этот шаг происходит в то время, когда владелец социальных медиа-платформ Facebook и Instagram сократил тысячи рабочих мест и урезал планы расходов на период, который Цукерберг назвал "годом эффективности".

38-летний Цукерберг, занимающий 16-е место в списке самых богатых миллиардеров Forbes, в 2021 году получил вознаграждение в размере около $27 млн. Meta еще не раскрыла информацию о вознаграждении Цукерберга за прошлый год.

На прошлой неделе Meta задержала окончательное утверждение бюджетов нескольких команд, поскольку готовилась к новому раунду сокращений.

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