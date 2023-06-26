



Охотник за НЛО: “У меня есть доказательства того, что мы не одиноки”

В последние месяцы было много предположений об НЛО, особенно после того, как были обнаружены китайские воздушные шары-шпионы, которые некоторые люди сначала приняли за инопланетные шпионские инструменты. Теперь мужчина из Англии заявил, что нашел доказательства того, что инопланетяне посещают нашу планету.



Джон Мунер сфотографировал подозрительный неопознанный объект, парящий над сельской местностью в Девоне, Англия, в понедельник, 26 июня, который, как он утверждает, является “инопланетным космическим кораблем”. Он объяснил газете The Mirror : “Вспышка света привлекла мое внимание, и через секунду сквозь облака появилось что-то похожее на металл”. Мунер сообщил, что вокруг странного объекта было “яркое световое поле”, и что он смог быстро сделать несколько снимков с помощью своей камеры Nikon P900.



“Я был совершенно потрясен тем, что увидел, — продолжил мужчина. - Это был, несомненно, космический корабль с двумя черными прямоугольными окнами в купольной части корабля, в дополнение к четырем черным отверстиям в нижней части”. При ближайшем рассмотрении подозрительный объект, который, по словам Мунера, двигался сквозь облака со скоростью 1600 км/ч, может смутно напоминать космический корабль из голливудских научно-фантастических фильмов.



“Я был так взволнован и продолжал наблюдать за районом в надежде снова увидеть судно”, — сказал он. По словам мужчины, эти фотографии являются “определенным доказательством” того, что инопланетяне регулярно посещают нашу планету. “Это абсолютно реально. Инопланетное присутствие реально, мы не одиноки”, — заявил он.



Это не первое так называемое “доказательство” того, что Землю посещают инопланетяне. Фотографии подозреваемых НЛО продолжают время от времени наводнять Интернет. В то время как некоторые утверждают, что инопланетяне “на 100% реальны”, представители NASA заявили несколько недель назад, что из 800 наблюдений, зафиксированных за почти три десятилетия, только от 2% до 5% считались реальными.





