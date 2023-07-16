



Охотник за НЛО: Огромный космический корабль хранится под важным ориентиром

Австралийский писатель Росс Култхарт утверждает, что “нечеловеческий” корабль спрятан под специально построенной конструкцией, что вызвало ажиотаж среди охотников за НЛО. Автор книги In Plain Sight утверждает, что гигантский космический корабль, “слишком большой, чтобы передвигаться”, в настоящее время хранится под важным ориентиром.



Росс Култхарт рассказал каналу Project Unity на YouTube: “Некоторые из этих объектов невозможно переместить, потому что они чертовски велики”. Он утверждает, что “нечеловеческий” корабль спрятан под специально построенной конструкцией.



“Я точно знаю, где он находится”, – говорит он.



Заявления Култхарта вызвали бурю негодования в сообществе охотников за НЛО, отчаянно пытающихся выяснить местонахождение объекта. В сообществе существует ряд теорий – некоторые считают, что обломки корабля могли находиться в Южной Корее, в то время как другие говорят, что они, скорее всего, находятся на объекте ПВО.



Култхарт ранее взял интервью у осведомителя, который сообщил, что у американских военных "есть несколько разбившихся кораблей и даже тела членов экипажа". Заявления ветерана вооруженных сил Дэвида Груша воспринимаются в США настолько серьезно, что правительственные слушания по ним могут состояться в течение нескольких недель.



В феврале Култхарт заявил, что есть засекреченные видео “сферических” НЛО, летящих рядом с американскими военными самолетами во время учений. Култхарт сказал, что эти НЛО были замечены над “ядерными военными объектами по всей континентальной части Соединенных Штатов и даже на Ближнем Востоке”. По его словам, один из которых был идентифицирован как китайский воздушный шар-шпион.



Выступая на Sky News Australia, писатель рассказал: “Я брал интервью у пилотов с восточного и западного побережья Соединенных Штатов, которые были на учениях, где они буквально из кабины своего самолета видели сферические объекты. Они сняли их на видео и передали своим командирам, и эти видео до сих пор хранятся в тайне”.