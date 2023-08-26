



Охота на монстров: Шотландия начинает масштабные поиски Лохнесского чудовища

В эти выходные сотни людей в Шотландии присоединятся к поиску Лох-Несского чудовища. Центр Лох-Несса называет это “крупнейшим поиском Лох-Несского чудовища за более чем 50 лет”. Веб-сайт центра призвал добровольцев присоединиться к массовому наблюдению за поверхностью озера Лох-Несс в надежде обнаружить Лох-Несское чудовище, прозванное “Несси”. местными жителями.



ВВС сообщила, что двести добровольцев записались, чтобы лично присутствовать на поисках и записывать свои наблюдения. Еще 300 человек будут следить за прямой трансляцией, чтобы помочь тем, кто работает на местах.



“Для раскрытия тайн таинственных вод будет задействовано геодезическое оборудование, которое никогда раньше не использовалось на Лох-Нессе”, – пояснили в центре. “Это включает в себя тепловые дроны для создания тепловых изображений воды с воздуха с помощью инфракрасных камер”.



Кроме того, будет использоваться гидрофон для обнаружения акустических сигналов под водой и прослушивания любых звуков, которые могут исходить из глубин озера.