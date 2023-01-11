



Огромные очереди: в Израиле открылся первый магазин 7-Eleven

Американская сеть супермаркетов 7-Eleven открывает свой первый магазин в Израиле.



Он будет находиться в центре Дизенгоф в Тель-Авиве.



Ожидается, что в ближайшие три года по всему Израилю откроют нескольких сотен магазинов этой сети.



В день открытия пришло много посетителей, которые попросили фирменные продукты 7-Eleven, такие как Slurpees.

