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Официальный долгожитель: самой старой кошке в мире почти 27 лет
25.11.2022 15:01 Наталья Богинская

Официальный долгожитель: самой старой кошке в мире почти 27 лет

Незадолго до своего 27-летия британская кошка была официально признана самой старой из ныне живущих кошек.

В возрасте 26 лет 329 дней, что примерно соответствует 120 человеческим годам, питомец-рекордсмен находится в добром здравии, хотя плохо видит и слышит. Флосси, красивая коричнево-черная кошечка с нежным нравом, которая любит ласку и еду, за свою долгую жизнь побывала в разных домах. 

Ее нынешняя владелица, Вики, говорит, что она по-прежнему игривая и любопытная, ее не беспокоит глухота, и она быстро адаптируется к новым условиям, несмотря на слепоту. 

“Она никогда не упустит возможность хорошо поесть”, – говорит Вики. 

Вики понимает потребности Флосси и готова помочь ей с мелкими повседневными задачами, которые могут оказаться трудными для кошки ее возраста. 

“Иногда она скучает по лотку или нуждается в помощи, чтобы ухаживать за собой, но я могу помочь со всем этим. Мы в этом вместе”.

“Мы были ошеломлены, когда увидели, что ветеринарные записи Флосси показали, что ей 27 лет”, – говорит координатор отделения защиты кошек Наоми Рослинг, курирующая животное. 

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