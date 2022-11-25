



Официальный долгожитель: самой старой кошке в мире почти 27 лет

Незадолго до своего 27-летия британская кошка была официально признана самой старой из ныне живущих кошек.



В возрасте 26 лет 329 дней, что примерно соответствует 120 человеческим годам, питомец-рекордсмен находится в добром здравии, хотя плохо видит и слышит. Флосси, красивая коричнево-черная кошечка с нежным нравом, которая любит ласку и еду, за свою долгую жизнь побывала в разных домах.



Ее нынешняя владелица, Вики, говорит, что она по-прежнему игривая и любопытная, ее не беспокоит глухота, и она быстро адаптируется к новым условиям, несмотря на слепоту.



“Она никогда не упустит возможность хорошо поесть”, – говорит Вики.



Вики понимает потребности Флосси и готова помочь ей с мелкими повседневными задачами, которые могут оказаться трудными для кошки ее возраста.



“Иногда она скучает по лотку или нуждается в помощи, чтобы ухаживать за собой, но я могу помочь со всем этим. Мы в этом вместе”.



“Мы были ошеломлены, когда увидели, что ветеринарные записи Флосси показали, что ей 27 лет”, – говорит координатор отделения защиты кошек Наоми Рослинг, курирующая животное.