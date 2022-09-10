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Официально: Карл III объявлен королем
10.09.2022 13:00 Алина Груднева

Официально: Карл III объявлен королем

В субботу, 10 сентября, принц Чарльз был официально коронован в Лондоне.

 
С сегодняшнего дня он является королем Великобритании и Британского Содружества
Карлом III.
 
"Моя мать подала пример любви и бескорыстного служения. Не было равных по продолжительности ее правления и ее преданности своему долгу. Я осознаю тяжелые обязанности и ответственность, которые теперь перешли ко мне", - сказал король на церемонии.
 
Он пообещал стремиться следовать вдохновляющему примеру мира и гармонии, а также процветания провинций и территорий Содружества Наций по всему миру. 
 
"Я посвящу жизнь своей новой роли", - добавил он.
 
Король поблагодарил свою любимую жену за ее постоянную поддержку.

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