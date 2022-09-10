Официально: Карл III объявлен королем
В субботу, 10 сентября, принц Чарльз был официально коронован в Лондоне.
С сегодняшнего дня он является королем Великобритании и Британского Содружества
Карлом III.
"Моя мать подала пример любви и бескорыстного служения. Не было равных по продолжительности ее правления и ее преданности своему долгу. Я осознаю тяжелые обязанности и ответственность, которые теперь перешли ко мне", - сказал король на церемонии.
Он пообещал стремиться следовать вдохновляющему примеру мира и гармонии, а также процветания провинций и территорий Содружества Наций по всему миру.
"Я посвящу жизнь своей новой роли", - добавил он.
Король поблагодарил свою любимую жену за ее постоянную поддержку.
"אלוהים נצור את המלך": צ'רלס הוכרז כמלך בריטניה@itamargalit pic.twitter.com/4Fxs0gFajU— כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2022