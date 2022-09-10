



Официально: Карл III объявлен королем

В субботу, 10 сентября, принц Чарльз был официально коронован в Лондоне.

С сегодняшнего дня он является королем Великобритании и Британского Содружества

Карлом III.

"Моя мать подала пример любви и бескорыстного служения. Не было равных по продолжительности ее правления и ее преданности своему долгу. Я осознаю тяжелые обязанности и ответственность, которые теперь перешли ко мне", - сказал король на церемонии.

Он пообещал стремиться следовать вдохновляющему примеру мира и гармонии, а также процветания провинций и территорий Содружества Наций по всему миру.

"Я посвящу жизнь своей новой роли", - добавил он.

Король поблагодарил свою любимую жену за ее постоянную поддержку.