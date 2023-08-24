



Офицер ЦАХАЛа: Насилие со стороны поселенцев позорит меня как еврея

Уходящий в отставку командир бригады “Биньямин” подполковник Элиав Эльбаз 23 августа выступил на церемонии, на которой передал командование своему преемнику Лирону Битону после двухлетнего пребывания на этом посту.



“Насилие со стороны маргинальных элементов, живущих в поселениях Иудеи и Самарии, которые ведут себя преступно и неэтично, позорят меня как еврея”, – заявил офицер.



Командующий Иудеи и Самарии подполковник Ави Блот поблагодарил Эльбаза за его вклад, отметив, что он смог не только “установить прочные отношения с поселенцами в своем регионе, но и твердо противостоять насилию со стороны экстремистов в этих общинах”. Он пообещал, что “армия не будет бездействовать, когда еврейские нарушители закона войдут в деревни, подожгут имущество и подвергнут опасности жизни людей”.



“Армия будет реагировать на трения в пастбищах между деревнями и поселками”, – сказал Блот. “Следует сказать громким ясным голосом, что действия такого типа не являются этичными и еврейскими и не способствуют безопасности”.