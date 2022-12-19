



Одобрен план покрытия шоссе Менахем Бегин в Иерусалиме

Комитет по планированию и строительству утвердил для рассмотрения план покрытия иерусалимского шоссе Менахем Бегин, несмотря на возражения.

По данным Globes, он обеспечит физический доступ из Бейт-ха-Керем в Гиват-Рам и районы, которые в настоящее время отрезаны друг от друга.

План будет включать парк площадью 14,25 акра без транспортных средств, но с удобным доступом для пешеходов между районами.

Также он предусматривает создание 52,75 акра новой земли вдоль 1,6 км шоссе от развязки Бейт до моста Вольфсон, обширные парковые зоны и открытое пространство. В планы входит строительство 2300 единиц жилья, 250 единиц защищенного жилья, 380 гостиничных номеров и 46 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных площадей.