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Одобрен план покрытия шоссе Менахем Бегин в Иерусалиме
19.12.2022 17:36 Алина Груднева

Одобрен план покрытия шоссе Менахем Бегин в Иерусалиме

Комитет по планированию и строительству утвердил для рассмотрения план покрытия иерусалимского шоссе Менахем Бегин, несмотря на возражения.

 
По данным Globes, он обеспечит физический доступ из Бейт-ха-Керем в Гиват-Рам и районы, которые в настоящее время отрезаны друг от друга. 
 
План будет включать парк площадью 14,25 акра без транспортных средств, но с удобным доступом для пешеходов между районами.
 
Также он предусматривает создание 52,75 акра новой земли вдоль 1,6 км шоссе от развязки Бейт до моста Вольфсон, обширные парковые зоны и открытое пространство. В планы входит строительство 2300 единиц жилья, 250 единиц защищенного жилья, 380 гостиничных номеров и 46 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных площадей.

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