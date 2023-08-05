



Одна из последних фотографий королевы Елизаветы II номинирована на фотонаграду

Одна из последних публичных фотографий покойной королевы Елизаветы II входит в число фотографий, выставленных на конкурс, решение о котором будет принято публичным голосованием, пишет The Guardian.



Люди могут выбрать из 20 фотографий, сделанных в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в качестве фотографии года на ежегодной церемонии вручения наград Гильдии фоторедакторов Великобритании.



“Пронзительный кадр покойной королевы, стоящей у зажженного огня в Балморале с тростью перед встречей с тогдашним премьер-министром Лиз Трасс 6 сентября, является одним из претендентов”, - пишет издание.



Два дня спустя монарх умерла в замке Балморал.



Еще одна ее фотография на балконе Букингемского дворца во время празднования платинового юбилея в июне также привлекла внимание судей: вместе с принцем Луи, закрывающим уши во время полета.



Фотографии Великобритании, изнуренной 40-градусной жарой прошлым летом, и изображение протестующего Just Stop Oil входят в число других номинантов.



Представитель Гильдии фоторедакторов Великобритании сказал: “Фотографы, работающие от имени прессы, рискуют своими жизнями в зонах боевых действий и сообщают нам новости по мере их поступления. Их работы ежедневно заполняют страницы газет, и так часто их работа остается непризнанной”.



Те, кто зарегистрируется для голосования до 3 сентября, получат шанс выиграть две ночи в лондонском отеле.



Награждение состоится 16 октября на территории Почетной артиллерийской роты в лондонском Сити.



