



Одесское вино победило в на престижном международном конкурсе

Для этикетки вина производители использовали картину выдающегося украинского художника Ивана Марчука "Пробуждение" Вино из Одесского Черного винограда под новым украинским брендом Big Wines Big Art получило первое золото на одном из самых авторитетных винных конкурсов мира – Mundus Vini, прошедшем в Германии, сообщает SEEDS.



Это довольно впечатляющий старт для такого символического и важного проекта", – отметила сомелье Наталья Бурлаченко.



Для этикетки вина производители использовали картину выдающегося украинского художника Ивана Марчука "Пробуждение". По мнению Бурлаченко, творение художника действительно имеет чудодейственную силу, как и украинское вино.



Вино сделано из украинского автохтонного сорта винограда "Одесский черный" или "Алиберне2, выращенного в Одесской области.