Очереди у паромной переправы в Крым: грузовики стоят 3-4 дня

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что время ожидания грузовиков в очереди у паромной переправы в Крым составляет сейчас 3-4 дня.



Об этом сообщает РБК.



По словам Аксенова, работают 4 парома, позже будут задействованы еще два судна. После этого паромная переправа сможет перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузных машин в сутки.



По информации в сети, сейчас в очереди находятся около 900 грузовиков.





According to Russian-appointed head of Crimea, waiting at the ferry crossing in Crimea takes about 3-4 days. And there are about 900 trucks in line at the moment.#Ukraine #Crimea pic.twitter.com/IX1EeiIF8p