



Очень хороший знак: В Израиль прилетели первые фламинго – видео

Около 30 фламинго прилетели в природный заповедник Агамон-Хула на севере Израиля.



“Учитывая жару , охватившую страну, это очень хороший знак”, – считает Инбар Шломит Рубин, полевой менеджер KKL-JNF. “Хотя мы все еще ощущаем августовскую жару, первые перелетные птицы уже на озере! Помимо фламинго, мы также начали замечать различные виды цапель, колибри и многих других”.



Заповедник Агамон-Хула является одним из важнейших путей миграции птиц в мире. Каждый сезон – осенью и весной – над ним пролетает более полумиллиарда перелетных птиц. Тысячи из них остаются на всю зиму на озере Хула. Хотя осенью в природном парке всегда полно журавлей, фламинго прилетели сюда впервые только около 10 лет назад. Они гнездятся в Турции и Иране, и их миграционный маршрут раньше проходил в Африку и назад восточнее Израиля. В прошлом году, по данным KKL, некоторые из 200 фламинго остались на всю зиму, как и еще несколько сотен, прилетевших в Эйлат.



“Изменение в их поведении продиктовано рядом возможных причин – изменение климата, уменьшение осадков в Африке и длительные засухи”, – объясняет Рубин.