



Обзор популярных краш игр в онлайн казино — тренд 2023-2024 года





Краш-игры в онлайн-казино пользуются большой популярностью у игроков. В этой статье мы рассмотрим, что такое краш-игры и почему они так популярны.



Краш-игры - это азартные игры в онлайн-казино, в которых игрок делает ставку на то, что цена базового актива резко упадет. Цель игрока - заработать на резком падении курса актива.



Основные характеристики краш-игр:

Ставки на падение цены актива

Возможность получить прибыль при резких колебаниях курса

Высокий риск потери депозита

Короткий период игры (от нескольких минут до часа)