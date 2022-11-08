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Обыски на яхте Усманова: конфискованы картины на сумму 5 млн евро
08.11.2022 13:41 Ольга Белозерова

Обыски на яхте Усманова: конфискованы картины на сумму 5 млн евро

Полиция Германии провела обыски на яхте российского олигарха Алишера Усманова "Dilibar".

В ходе обысков были изъяты десятки картин, общей стоимостью 5 миллионов евро. Об этом говорится в совместном расследовании NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung.

Среди произведений искусства, найденных на яхте, была и работа известного мастера Марка Шагала. 

Представитель Усманова заявил, что предметы искусства, о которых идет речь, якобы не принадлежат российскому бизнесмену.

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