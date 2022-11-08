



Обыски на яхте Усманова: конфискованы картины на сумму 5 млн евро

Полиция Германии провела обыски на яхте российского олигарха Алишера Усманова "Dilibar".



В ходе обысков были изъяты десятки картин, общей стоимостью 5 миллионов евро. Об этом говорится в совместном расследовании NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung.



Среди произведений искусства, найденных на яхте, была и работа известного мастера Марка Шагала.



Представитель Усманова заявил, что предметы искусства, о которых идет речь, якобы не принадлежат российскому бизнесмену.