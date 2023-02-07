



Обязательно кипятите питьевую воду - Минздрав

Министерство здравоохранения рекомендует жителям нескольких общин на севере Израиля кипятить питьевую воду в качестве меры предосторожности после землетрясений, которые потрясли регион.



Рекомендации Минздрава в первую очередь адресованы жителям Довева, Барама, Ирона, Сасы, Матата, Цивона и Хар-Мерона. Ведомство сообщило, что необходимо использовать кипяченую воду для питья, приготовления пищи и лекарств, а также для умывания и чистки зубов до особого распоряжения.



Приказ министерства поступает через день после аналогичного обращения к общинам в долине реки Иордан, в котором говорится, что землетрясение привело к повышению мутности грунтовых вод, которые подаются в систему водоснабжения.

