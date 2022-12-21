



Объявлены победители викторины по знанию ТАНАХа

Во вторник вечером, состоялась национальная викторина на знание ТАНАХа для взрослых. Победителями викторины стали Шломо Мундшайн из Иерусалима и Шимшон Джейкоб из Бейт-Шемеша. Всего в финале викторины приняли участие 12 человек.



Викторина проводилась под лозунгом "Видение и путь", в честь наследия Давида Бен-Гуриона, в ознаменование 50-летия со дня его смерти и 70-летия его прибытия в Негев.



Министр образования д-р Ифат Шаша Битон заявила на церемонии: "Поздравляю от всего сердца победителей и всех участников конкурса. Ваша любовь к ТАНАХу, выраженная в выдающихся знаниях, которые вы продемонстрировали сегодня, вдохновляет всех нас и дает ещё одну возможность вернуться в библейские сюжеты, не потерявшие актуальности по сей день".



Гендиректор Минпроса Далит Штаубер добавила: "Викторина на знание ТАНАХа для взрослых в праздник Ханука – знаменательное событие, символизирующее глубокую связь еврейского народа со Священными писаниями. Сердечно поздравляем победителей и участников викторины!"



Фото: Муки Шварц





