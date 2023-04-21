



Обвинения против Болдуина за убийство оператора на съемках фильма будут сняты

Прокуратура Нью-Мексико приняла решение снять уголовные обвинения с актера Алека Болдуина в связи со смертельным выстрелом в кинооператор Галину Хатчинс на съемках вестерна “Ржавчина“ в 2021 году, заявили в четверг адвокаты Болдуина.



В январе 65-летнему Болдуину было предъявлено обвинение по двум пунктам в непредумышленном убийстве в связи со смертью Хатчинс и ранением режиссера “Ржавчины“ Джоэла Соуза.



Актера обвинили в проявлении “безрассудного“ пренебрежения безопасностью после смерти Хатчинс. Он не признал себя виновным в феврале после того, как прокуратура понизила серьезность обвинений, уменьшив потенциальное время тюремного заключения.



“Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия“, — говорится в заявлении адвокатов Алека Болдуина Люка Никаса и Алекса Спиро.



Представитель прокуратуры Первого судебного округа Нью-Мексико, где были предъявлены обвинения, не ответил на запрос СМИ о комментарии.



Первый помощник режиссера на съемочной площадке, Дэйв Холлс , был приговорен в прошлом месяце к условному сроку после того, как признал себя виновным в небрежном использовании огнестрельного оружия. Прокуратура заявила, что он отвечал за безопасность съемочной площадки.



Оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид также предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, и она не признала себя виновной.



