



Обсуждали вес: Селена Гомес ответила обидчикам

Певица Селена Гомез ответила всем обидчикам, которые делали оскорбительные замечания по поводу ее фигуры после церемонии награждения "Золотой глобус".



Как сообщает Daily Mail, звезда продемонстрировала на церемонии свое пышное декольте. На фотографиях с мероприятия видно, что Гомес немного набрала вес.



В связи с этим "интернет-тролли" оставили много оскорбительных комментариев о внешности певицы.



Вскоре Селена Гомес провела прямой эфир и обратилась к обидчикам.



"Я сейчас немного больше, чем обычно, потому что очень хорошо провела праздники. Но нам все равно", - сказала звезда на видео со своей сестрой.



