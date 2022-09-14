



Прощание с королевой: очереди занимают с ночи

Официальные лица предупредили всех, кто хочет выразить свое почтение усопшей королеве, что им, возможно, придется стоять в очереди всю ночь.



Гроб королевы будет помещен в Вестминстер-холл, здание 11-го века и старейшее в парламентском поместье, с 17:00 среды до 6:30 утра в день похорон в следующий понедельник.



Прощание с королевой для общественности будет продолжаться всю ночь. Полиция и транспортные организации готовятся к наплыву людей. The Times прогнозирует, что до 750 000 человек могут захотеть проститься с королевой.



Для организации маршрута очереди, который будет проходить с востока на запад вдоль юга Темзы, прежде чем пересечь мост Ламбет и вернуться обратно к площади Парламента, уже установлены направляющие заграждения. По оценке Sun, люди могут провести в очереди до 12 часов.



Отели в Лондоне сообщили об увеличении количества бронирований перед похоронами королевы. Компания Travelodge, у которой в городе около 80 отелей, подтвердила, что спрос на номера вырос.



Представитель сказал: "Как одна из крупнейших лондонских гостиничных сетей, мы наблюдаем всплеск лондонских бронирований со всех уголков Великобритании. Наши команды в 78 лондонских отелях Travelodge работают круглосуточно и готовятся к напряженному периоду в преддверии государственных похорон королевы".



Группа Rail Delivery Group, представляющая операторов поездов, и Transport for London предупредили о потенциально повышенной загрузке общественного транспорта и возможных заторах на дорогах, призывая людей закладываться в увеличение времени на дорогу.

Энди Байфорд, комиссар по транспорту Лондона, сказал Би-би-си: «Мы работаем с нашими партнерами, чтобы наш город двигался бесперебойно и чтобы все, кто планирует посетить мемориальные мероприятия, могли сделать это безопасно».



Людям, которые буду стоять в очереди для прощания будут выданы пронумерованные браслеты, указывающие их место в очереди, чтобы они могли уйти и вернуться.



Оказавшись в Вестминстер-холле, закрытый гроб будет помещен на приподнятую платформу, покрытую королевским штандартом с державой и скипетром, наиболее значимыми символами монархии, наверху.



Официальные распорядители церемонии сообщили, что очередь будет двигаться непрерывно, и у нее будет мало шансов на остановку. Людям советуют "одеваться соответственно случаю" и хранить молчание в парламентской усадьбе.

