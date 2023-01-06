



Обращение к Никите Михалкову: "не время уходить"

Актриса Яна Поплавская выразила беспокойство по поводу состояния здоровья режиссера Никиты Михалкова, который, по данным телеграм-каналов,

находится в реанимации в тяжелом состоянии на фоне респираторной инфекции. В соцсети Поплавская написала, что у пациента "состояние по-прежнему тяжелое".



"Сейчас не время уходить", - взмолилась артистка, разделяющая политические взгляды режиссера.



Поплавская добавила, что "любит, ценит и уважает" Михалкова и желает только одного - "чтобы выздоровел".



Представители Михалкова не комментируют сообщения о его состоянии. Официально было заявлено только то, что он госпитализирован из-за гриппа.