



Обновления в Instagram: введены ограничения на сообщения

В Instagram запустили функцию, предусматривающую защиту пользователей от нежелательных изображений и видео в личных сообщениях от незнакомых людей, пишет TechCrunch.



Теперь отправлять неограниченное количество запросов тем, кто не является вашим фолловером не получится. Им можно будет отправить только одно сообщение. Возможность продолжать отправлять сообщения будет только после того, как человек примет приглашение в чат.



Кроме того, запросы теперь ограничены только текстом, что означает, что отправлять изображения, видео или голосовые сообщения можно тому, кто не подписан на вас только после того, как он принял приглашение в чат.



Как отметили в Instagram, благодаря этим новым ограничениям люди больше не будут получать нежелательные изображения или видео от пользователей, за которыми они не следят, а незнакомцы не смогут посылать им повторные сообщения.



"Мы хотим, чтобы люди чувствовали уверенность и контроль, когда открывают свои сообщения", - заявила руководитель отдела безопасности женщин в Meta Синди Саутворт.