



Обновление WhatsApp: появились новые полезные функции

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая делиться экраном во время видеовызова. Благодаря ей теперь можно показывать собеседнику документы, фотографии и все необходимые файлы.



Чтобы включить общий доступ к экрану, нажмите кнопку “Поделиться”. Далее нужно выбрать – предоставлять доступ ко всему экрану или определенному приложению.



Также теперь у WhatsApp поддерживается альбомный режим для видеозвонков.



Обновление уже постепенно становится доступным для всех пользователей на любых операционных системах.