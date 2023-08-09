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Обновление WhatsApp: появились новые полезные функции
09.08.2023 20:46 Наталья Богинская

Обновление WhatsApp: появились новые полезные функции

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая делиться экраном во время видеовызова.  Благодаря ей теперь можно показывать собеседнику документы, фотографии и все необходимые файлы. 

Чтобы включить общий доступ к экрану, нажмите кнопку “Поделиться”. Далее нужно выбрать – предоставлять доступ ко всему экрану или определенному приложению.

Также теперь у WhatsApp поддерживается альбомный режим для видеозвонков. 

Обновление уже постепенно становится доступным для всех пользователей на любых операционных системах.

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