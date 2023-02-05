Обновление Telegram: Конструктор аватаров, перевод чатов и многое другое
В первом обновлении 2023 года Telegram представил 10 нововведений.
Конструктор Аватаров
Любые стикеры и анимированные эмодзи теперь легко превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала. Анимированные эмодзи в конструкторе аватаров бесплатны для всех, включая тех, у кого нет подписки Telegram Premium. Можно устанавливать или предлагать профильные фотографии своим контактам, когда редактируете их профиль в Telegram.
Перевод чатов
Теперь Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Достаточно лишь нажать на новую кнопку “Перевести” в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку. Всем пользователям доступен перевод отдельных сообщений – для этого достаточно выделить нужное сообщение и нажать кнопку “Перевести”.
Категории эмодзи
В панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов появился поиск по категориям. Долгое нажатие на эмодзи перед отправкой позволит увидеть его в полном размере. Пользователям Telegram доступны более миллиона различных стикеров и эмодзи, но выбор подходящего варианта не должен превращаться в работу на полный день.
Использование сети
В обновленном разделе “Использование сети” появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. В нём также можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами Ваших провайдеров. В прошлом месяце похожим образом был переработан раздел “Использование памяти”.
Автосохранение полученных медиа
В настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, можно добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео. Пользователям не обязательно хранить все файлы на устройстве. Медиа и документы можно удалить из памяти устройства и в любой момент скачать снова из облака Telegram.
Разрешения на отправку медиа
Администраторы групп могут отдельно разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа – в том числе фотографий, голосовых сообщений и видеосообщений. Также появилась возможность полностью отключить текстовые сообщения в группе. Теперь можно создавать сообщества, в которых, например, разрешено обмениваться только голосовыми сообщениями.
Годовая подписка
Можно оплатить подписку Telegram Premium на целый год вперед, и получить доступ к эксклюзивным функциям со скидкой до 40%.
Выбор чатов в интерфейсе ботов
Разработчики могут встраивать в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или людей в соответствии с заданными критериями. Это позволит, например, быстро добавить бота в такую группу, где включены темы, а пользователь является администратором.
Вход с Apple и Google ID
Пользователи, вышедшие из своего аккаунта, могут легко войти обратно с помощью Apple или Google ID, без кода из СМС. Пароль для двухэтапной аутентификации по-прежнему будет запрашиваться, если уже был установлен.
Новые наборы эмодзи
По заведенной традиции художники Telegram подготовили 10 новых наборов эмодзи. На этот раз в них вошли и несколько сотен изображений, специально созданных для фотографий профиля, группы или канала. Просмотреть и добавить новые наборы можно из нового раздела «Популярные эмодзи» — он отображается первым в панели эмодзи.
Новые интерактивные эмодзи
Художники Telegram создали интерактивные версии эмодзи. Если отправить такой эмодзи в личный чат отдельным сообщением, а затем нажать на него, Вы увидите полноэкранную анимацию одновременно с собеседником. Эти эмодзи также доступны всем пользователям в качестве реакций.