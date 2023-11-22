



Обнаженная, напившаяся до невменяемости женщина атаковала пассажиров в аэропорту

"Женская версия Терминатора" - так назвали “подвиги” молодой женщины, полностью обнаженной носившейся по аэропорту.



На видеозаписи инцидента, произошедшего в международном аэропорту Артуро Марино Бенитес в Сантьяго (Чили), видно, как женщина бегает по аэропорту на глазах у шокированных пассажиров. Она напала на прохожего и атаковала полицейского.





На кадрах видно, как она орет на людей, а затем бросается и сбивает их на землю. В какой-то момент она вцепилась в парня, обхватив его руками за шею, когда он отчаянно пытался вырваться. Он потерял терпение и оттолкнул ее, за что она ему “отомстила” - и начал избивать.



В конце концов, женщина была задержана полицией и увезена с места происшествия. По имеющимся данным, у нее в крови были обнаружены алкоголь и наркотики, но расследование ее диких выходок еще продолжается.

