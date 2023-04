Обмен, чтобы бросить: В Великобритании помогут желающим бросить курить

В Великобритании часть курильщиков получат 400 фунтов стерлингов за то, что они бросят курить. Такая инициатива будет "первой в мире" согласно новым планам здравоохранения. Об этом сообщает The Sun.



Британские социальные службы будут предлагать электронные сигареты миллиону человек — почти пятой части курильщиков — для снижения уровня зависимости.



"Беременным женщинам будут предложены финансовые стимулы для отказа от курения: около 400 фунтов стерлингов в виде ваучеров на покупки в магазинах на протяжении всей беременности. Они будут выдаваться только в том случае, если женщина сможет доказать с помощью дыхательного теста, что она не курит", – сообщает издание.



Министр также сообщил, что миллиону британских курильщиков предложат бесплатный стартовый набор для вейпинга, который будет способствовать отказу от курения. Руководители здравоохранения утверждают, что вейпинг и электронные сигареты значительно безопаснее табака, поскольку не выделяют вызывающего рак дыма и смол.



В ходе пилотного проекта в Норфолке по предоставлению ваучеров на электронные сигареты для тех, кто бросает курить, четверо из 10 человек, участвовавших в программе, покончили с этой привычкой в течение месяца. Испытания ваучеров для будущих мам в Йорке, Шотландии и Белфасте показали, что четверть из них бросили курить, получив в качестве стимула подарочные карты на сумму до 400 фунтов стерлингов.



В Великобритании курят около 13 % населения , а это 5,4 миллиона взрослых жителей, но правительство хочет, чтобы к 2030 году этот показатель был ниже 5%.



"Вейпы повышают шансы курильщиков на успешный отказ от курения, поэтому это долгожданный шаг вперед – но недостаточный", – сказала руководитель организации Action on Smoking and Health Дебора Арнотт.