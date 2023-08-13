



Обама в письме бывшей: Я занимаюсь любовью с мужчинами, но только в воображении

Бывший президент Барак Обама встречался с Алекс МакНир во время учебы в Западном колледже в Лос-Анджелесе еще в 1982 году, и в то время они обменивались письмами. Недавно всплыло одно из тех писем, поскольку оно содержало неоднозначную информацию о сексуальной ориентации Барака Обамы, пишет Marca.



21-летний Обама писал МакНир: "Что касается гомосексуализма, то я должен сказать, что считаю это попыткой отстраниться от настоящего, отказом, возможно, от бесконечного фарса земной жизни. Понимаете, я ежедневно занимаюсь любовью с мужчинами, но в воображении".



"Мой разум в значительной степени андрогинен, и я надеюсь сделать его еще более андрогинным, пока я не смогу мыслить категориями людей, а не женщин в противоположность мужчинам. Но, возвращаясь к телу, я вижу, что меня сделали мужчиной, и физически в жизни я выбираю принять эту случайность", - добавил он.



Обама заявлял, что хочет видеть мужчин и женщин равными.



Как сообщает New York Post, письмо 40-летней давности стало известно после того, как лауреат Пулитцеровской премии и биограф Обамы Дэвид Гарроу дал интервью о бывшем президенте.



Письмо находится на попечении Университета Эмори , и доступ к документу строго ограничен, вплоть до того, что если бы не хороший друг Гарроу Харви Клер, письмо не стало бы достоянием гласности.



Клер сделал рукописную расшифровку письма и отправил его Гэрроу, однако в нем были отредактированы некоторые части, и по этому поводу Гэрроу высказал свое мнение: "Я историк, а не психолог, но я считаю новостью для общественности, что (подавляющее?) большинство человеческих существ имеют сексуальные фантазии!" - сказал он по электронной почте.

