Новости » Life Style
О чем шептались Сара Нетаниягу и Лея Лапид
16.11.2022 10:04 Аркадий Бочаровский

О чем шептались Сара Нетаниягу и Лея Лапид


Кнессет 25-го созыва открылся 15 ноября праздничным пленарным заседанием, в начале которого президент Ицхак Герцог выступил с речью. 

Несмотря на политическое соперничество, как старые, так и новые члены Кнессета, а также члены их семей, сумели вздохнуть с облегчением после избирательной кампании и улыбнуться друг другу. Например, Сару Нетаниягу и Лею Лапид, жен Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Яира Лапида,репортеры сняли шепчущимися на семейной трибуне.
 



Также сообщают об оживленной беседе Сары Нетаниягу и Равиталь Смотрич  -  на фоне сообщений о разрыве связи между Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем в последние дни.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы