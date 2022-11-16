



О чем шептались Сара Нетаниягу и Лея Лапид



Кнессет 25-го созыва открылся 15 ноября праздничным пленарным заседанием, в начале которого президент Ицхак Герцог выступил с речью.



Несмотря на политическое соперничество, как старые, так и новые члены Кнессета, а также члены их семей, сумели вздохнуть с облегчением после избирательной кампании и улыбнуться друг другу. Например, Сару Нетаниягу и Лею Лапид, жен Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Яира Лапида,репортеры сняли шепчущимися на семейной трибуне.



הנכנסת והיוצאת: שרה נתניהו וליהיא לפיד בשיחה ערה pic.twitter.com/OtuApmsBS9 — Tal Shalev (@talshalev1) November 15, 2022

Также сообщают об оживленной беседе Сары Нетаниягу и Равиталь Смотрич - на фоне сообщений о разрыве связи между Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем в последние дни.