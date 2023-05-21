



Ньюмен Центр продолжает набор на курсы турагентов

Туристический сезон во всем мире перешел в стадию высокого спроса. В канун традиционных летних отпусков о состоянии туристической отрасли в Израиле, перспективах профессии турагентов и ключевых качествах успешных представителей отрасли нам рассказал Исраэль Либо-Фейгин, директор Ньюмен Центра – израильского колледжа профессиональной подготовки и изучения языков для репатриантов, который основан в 1991 году.



- Исраэль, добрый день! Насколько мы знаем, Ньюмен Центр активно отслеживает все тенденции на рынке труда. Пандемия, которая ушла в прошлое, особенно сильно сказалась на сфере туризма. Как эта отрасль «чувствует» себя сейчас? Появляются ли новые вакансии для турагентов?



Добрый день! Вы правильно отметили, что мы отслеживаем ситуацию на рынке труда и, в целом, ситуацию в мире. Ведь мы хотим, чтобы наши студенты приобретали востребованные профессии.



Что произошло во время пандемии? Туристическая индустрия фактически упала. В какой-то момент остались лишь считанные турагентства, которые продолжали работать. В Израиле тысячи людей, занятых в этой сфере, потеряли работу.



Некоторое время они сидели в длительных оплачиваемых отпусках, получали помощь от государства. Но многие потеряли надежду, что отрасль поднимется, и стали уходить из нее. Многие приходили к нам с запросами на переквалификацию и выбирали другие профессии, которые считали более перспективными. В какой-то степени все мы предвидели, что туризм возобновится. Этот неиспользованный спрос, желание куда-то поехать накапливалось, и когда год назад открылись ворота, и появилась возможность куда-то летать, то люди просто хлынули заграницу. И случилась парадоксальная ситуация, что работников в сфере туризма стало не хватать. Сейчас эта тенденция продолжается, так как тысячи специалистов в сферу так и не вернулись. Вот только один факт - обычно мы сами активно звоним работодателям в поисках рабочих мест для наших выпускников, а сейчас они сами нас находят и просят прислать им новых сотрудников. И поскольку спрос на турагентов большой, мы в прошлом году возобновили набор на курсы турагентов. И, как оказалось, правильно сделали – многие наши студенты находят работу даже еще до официального окончания курса и получения диплома, настолько сейчас высокий спрос на специалистов в сфере туризма.



- А что, Вы останавливали набор на эти курсы?



Да, во время пандемии на какое-то время мы приостанавливали набор на обучение. Кстати, это наш принцип: если мы не уверены, что можем помочь студенту с трудоустройством или открытием бизнеса по окончании курса, то мы не объявляем набор. Это своего рода гарантия тем, кто приходит к нам, что мы не будем продавать курсы только ради того, чтобы продать их. Если мы продаем курс, то этот факт свидетельствует о том, что мы сможем нашим выпускникам помочь после обучения найти работу или открыть бизнес.



- Исраэль, Вы совершенно верно отметили тенденцию про «неиспользованный спрос». Мы живем независимо от тех или иных «катаклизмов», хотим в свои отпуска, выходные куда-то поехать, развеяться, сменить обстановку. И Израиль в этом плане – всемирный центр туризма. Как обстоят дела в сфере внутреннего туризма? Там остались работники?



Да, работники остались, но их тоже не хватает. Отмечу, что на наших курсах мы готовим своего рода «универсальных солдат» – турагентов, которые могут работать на входящем, исходящем и внутреннем туризме. Многие израильтяне путешествуют по своей стране – это действительно многомиллиардный рынок. Работа в этой сфере есть, и она очень интересная, не в меньшей степени, чем на исходящем туризме.



Сейчас продолжается подъем: очень много туристов, в Израиле бум и по исходящему, и по входящему, и по внутреннему туризму.



Народ буквально хлынул в Израиль. Замечу, что цены на гостиницы и перелеты у нас взлетели, как, впрочем, и во всем мире. Многие авиакомпании не выдержали пандемии, и сейчас бывает очень трудно купить билет.



Я приведу пример. Наш сотрудник хотел взять билет в одну из стран не очень далекого зарубежья и ему предлагали цены от 700 до 800 долларов, при этом несколько дней рассказывали, как все это сложно. Тогда он, наконец, вспомнил, что, как говорится, «есть пророки в своем отечестве», и обратился к преподавателям нашего центра – ведь все они действующие турагенты, руководители отделов в крупных туристических агентствах – и они помогли ему. Сделали билет за несколько минут и всего за 500 долларов. Понятно, он был на седьмом небе от счастья. Но это и свидетельство того, что рынок сейчас как джунгли.Очень трудно самому разобраться среди множества заманчивых предложений в интернете. Зачастую люди на них клюют, деньги пропадают, концов не найти. Естественно, что в таких условиях ценность туристического агента возросла в разы. Туристический агент – не просто консультант или продавец путевок и маршрутов. Агент сейчас – это проводник, помощник, который ведет человека сквозь эти дебри.



В наше непростое время турагент является чуть ли не единственным экспертом и помощником. Он должен знать, подлежит билет возврату или нет, нужна ли виза для посещения данной страны, как заполнить декларацию, нужна ли виза при транзитном полете, как перевозить животных, какие необходимы доверенности при перевозке ребёнка - на эти и другие вопросы вам сможет ответить турагент, получивший образование в нашем колледже.





Отзыв Светланы Блиндер о курсе турагентов в Ньюмен Центре



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- Организация путешествий – это огромная работа по бронированию отелей, поиску и покупке билетов, выстраиванию логистики. Расскажите, как сейчас работают современные турагенты? Есть какие-то стандартизированные программы, сервисы?



В рамках практических занятий изучаются 5 компьютерных программ.

1. Программа «AMADEUS». С её помощью турагент входит в терминалы международных авиакомпаний и может приобретать, бронировать или отменять авиабилеты, не выходя из офиса. Также при помощи этой программы возможно изменение статуса пассажиров, извлечение всей необходимой и актуальной информации по расписаниям, полётным группам и бонусам на полёты, информации по условиям оформления грузов. Кстати, к работе с терминалами в турагентствах допускаются только лица, прошедшие всестороннюю теоретическую и практическую подготовку по программе «AMADEUS».

2. Программа AMADEUS ALP - для заказа чартерных рейсов, организованных туров, пакетов отдыха, SPA, SKI и т.п.

3. Программа TRAVEL BOOSTER. Это специализированная программа обработки баз данных, разработанная специально для туристических агентств, новая программа компании GALOR (раньше мы преподавали программу GILBOA, продукт этой же компании). Многие туристических агентства сейчас переходят именно на эту программу.

4. Программа GOGLOBAL для заказов отелей по всему миру.

5. Программа MANO CRUISES для заказов круизов.



- А есть какие-то «тайные методы» работы, которым Вы обучаете своих студентов?



Конечно, кроме программ мы обучаем различным профессиональным хитростям и секретам, ведь пример, который я привел выше, говорит о том, что турагенту важно уметь оперировать разнообразными тарифами и вариантами. Неопытный турагент при заказе билетов может получить совершенно неадекватную стоимость. И даже предложить ее клиенту. И даже продать такой билет.



Бывают же ситуации, когда люди летят в самолете: один купил билет за 700 долларов, а рядом с ним летит другой человек – в соседнем кресле – с билетом за 500 долларов, который он купил в тот же день, но у другого агента. Мы обучаем своих студентов так, чтобы они обеспечивали оптимальный сервис для своих клиентов.



- Выходит, что турагент должен быть очень коммуникабельным человеком. А перед репатриантами часто очень остро стоит языковой вопрос. Есть ли вход в профессию для тех, кто с ивритом и английским пока на «Вы»? Насколько развита в Израиле русскоязычная индустрия туризма?



Был период в 90-е и начале 2000-х, когда было много так называемых «русских» турагентств, которые работали только с русскоязычными клиентами. В последние годы ситуация изменилась. Хотя некоторые из таких агентств остались и даже успешно работают, но и они в своих запросах сейчас нацелены на тех, кто может говорить и продавать на иврите тоже.



Никто не хочет отказываться от гигантского рынка ивритоязычных израильтян. Иврит для турагента в определенной степени даже важнее, чем знание английского.



Иврит нужен в повседневной коммуникации с клиентами. А если турагент работает на внутреннем туризме – с гостиницами, транспортными компаниями, или на входящем туризме с приемом групп, организацией трансфера, - то значение иврита еще более возрастает, так как надо общаться с ивритоязычными менеджерами, водителями и т. п.



- А на сколько важен английский язык?



Английский, конечно же, тоже ценится. При знании этого языка есть перспектива роста. Англоговорящий турагент может осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами, выполнять более ответственные поручения, отправляться в поездки для достижения договоренностей о маршрутах, гостиницах. Но все-таки большинству в первую очередь нужен иврит.



- У Вас есть какие-то скидки или субсидии на курсы иврита и английского для Ваших учеников?



Да, конечно. Более того, мы в Ньюмен Центре даже пошли на беспрецедентные меры. Тем, кто сейчас записывается на профессиональные курсы, в том числе и на курс турагентов, мы предоставляем полноценный курс иврита или курс английского с огромными скидками. Мы пошли на этот шаг по просьбе нашего отдела трудоустройства. Ведь и нам намного легче найти работу выпускникам со знанием иврита.



- Сколько по времени длится курс для турагентов и языковой курс?



По продолжительности курс турагента длится 7 месяцев, а курсы иврита и английского – от 4 до 6 месяцев. Курсы турагентов иногда начинаются раньше, чем группы иврита, иногда позже. Человек может параллельно заниматься на двух или трех курсах, так как занятия проходят 1 раз в неделю. То есть раз в неделю курс турагентов, раз в неделю курс иврита. И многие берут еще третий день в неделю английский. Получается такой комплексный пакет. И эти студенты через 6-8 месяцев практически полностью готовы к работе. У работодателей, которые берут наших студентов, не бывает претензий к уровню подготовки, владения профессиональными программами. А если к этому добавляется еще и знание иврита и английского, то трудоустраивать таких выпускников одно удовольствие!



- А в чем особенность именно Ваших курсов иврита?



Как известно, в Израиле очень широкая сеть курсов иврита, но наши курсы имеют свои особенности: мы готовим своих студентов по тому ивриту, который нужен для жизни, для работы. Пройти интервью с работодателем, работать с ивритоязычным коллективом и с ивритоязычными клиентами.



Мы не преподаем иврит ради иврита, а учим языку для реальной жизни. Это помогает и во многих жизненных ситуациях, не только на работе, ведь общение – это значительная часть нашей жизни.



- В современном мире дистанционное обучение стало практически нормой жизни. Есть ли такая возможность в Ньюмен Центре?



Сейчас у нас есть дистанционное обучение, которое открыло наш колледж для студентов из других городов Израиля и даже из-за рубежа. Когда началась пандемия, то мы дистанционно проводили буквально единичные курсы, например по HiTech специальностям. А на остальные курсы к нам приезжали со всех концов страны. Пандемия сначала вызвала шок: никто не знал, что делать с дистанционным обучением.



Когда первая и вторая волны пандемии прошли, и стало доступно очное обучение, то мы столкнулись с интересным феноменом. Многие наши ученики сказали: «А можно продолжить учебу дистанционно?»



Дело в том, что дистанционное обучение через ZOOM имеет много преимуществ. Все плюсы очного обучения сохраняются: ученик слышит и видит преподавателя, может задавать ему вопросы. Если обучение подразумевает изучение компьютерных программ, то все действия преподавателя видны на дисплее компьютера прямо перед глазами, а не на удаленном экране, как в классе. Но есть и два более существенных преимущества. Первое: не нужно ездить на занятия, а это сэкономленные время и деньги. И второе, самое главное: все занятия записываются и сохраняются. Почему это важно? Обычно после занятий какой-то процент усвоенной информации – согласно некоторым исследованиям, до 60% – просто улетучивается из головы.



А когда у студента остается запись урока, то он может прослушать его несколько раз, все запомнить и усвоить. Как из апельсина выжать весь сок! Эта запись остается, с ней можно работать, повторять. И из-за этого по всем специальностям уровень наших выпускников поднялся. Они стали лучше воспринимать и усваивать материал.



Кстати, аналогичная ситуация сейчас и с языковыми курсами – зачастую и их мы проводим дистанционно. Но очные занятия в колледже остались. Это, например, курсы косметологии, массажа и других видов альтернативной медицины, курсы техников по ремонту кондиционеров – мы их не запускаем дистанционно, потому что по этим специальностям мы должны проконтролировать, как ученик работает руками, а перед этим научить и показать. Ну, а многие другие курсы – бухгалтерия, риэлторы, трейдеры, ювелирное моделирование, программирование - доступны в дистанционном формате, что открывает наши двери для всех жителей Израиля. Раньше, например, из Эйлата (а ведь это несколько часов пути до Тель-Авива) было нереально ездить к нам заниматься, хотя были и такие редкие случаи. Сейчас же у нас многие занимаются, не выезжая из дальних уголков страны. Возможности для наших учеников с введением дистанционного обучения существенно расширились.



- Ньюмен Центр позиционирует себя как учебный колледж для репатриантов. Но при дистанционных курсах студентами теоретически могут стать люди из других стран? Какой процент туристического курса универсальный, а какой «заточен» именно под туристическую отрасль Израиля? Насколько универсальны те знания, которые получают слушатели этого курса?



В большинстве своем – универсальны. Например, если взять наши курсы бухгалтерии, то это очень специфические знания, хотя и здесь есть общепринятые принципы, изучив которые, выпускник сможет применять их и в других странах. Но в туристической сфере изучаемые программы и терминология – на английском. При этом не обязательно в совершенстве владеть английским языком для пользования программами. Все команды заучиваются, меню запоминается. Поэтому у нас могут учиться люди из любых стран мира. И такое бывает, хотя мы не рекламируем себя в других странах. Тем более, что при дистанционном обучении можно получить профессию и работать в любой стране мира. Кстати, все основные туристические программы принципиально не отличаются друг от друга. Зная AMADEUS можно быстро освоить любую другую программу для резервирования и заказа билетов. Так что, такие зарубежные студенты бывают, и мы рады новым контактам.



- Во время нашего разговора Вы упомянули, что обучение в Ньюмен Центре субсидируется. Кем оно субсидируется? Какой процент от суммы обучения оплачивается субсидией?



Сегодня в Израиле субсидии оплачивают до 80% от стоимости курсов, это зависит от специальности и статуса студента. Есть субсидии от государства, есть общественные и частные фонды для помощи ученикам. Многие спонсоры обращаются с предложениями о помощи именно к нам, так как мы не только держим руку на пульсе и обучаем востребованным профессиям, но и помогаем нашим студентам с трудоустройством. Если кто-то хочет направить какие-то средства на помощь репатриантам, то наш колледж привлекателен тем, что пожертвования будут потрачены на обучение, которое человек сможет применить на практике. Люди и организации, которые помогают репатриантам через наш колледж, знают, что средства пойдут на то, чтобы человек встал на ноги, поднялся и в перспективе помог своей семье и другим людям. Например, среди работодателей в сфере туризма много наших бывших студентов. Сейчас они владеют собственными турагентствами. И, конечно же, берут на работу выпускников своей альма-матер.



Ньюмен Центр – уникальный колледж с отделом трудоустройства и отделом помощи для открытия собственного бизнеса. Между прочим, последний вариант интересует очень многих, особенно в туризме. Наши выпускники открывают свои агентства. У многих мечта – создать свое турагентство. И мы помогаем им.



Другие, наоборот, нацелены на работу наемными сотрудниками, хотят сначала набраться опыта. И мы помогаем им найти работу на зарплату.



- Исраэль, благодарю за интересную беседу. В завершении предлагаю помочь будущим студентам курса турагентов в Ньюмен Центре определиться, подходит ли им эта профессия. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать туристический агент, чтобы быть успешным в этой сфере?



Это должен был человек, который сам любит путешествовать. Лучше всего предлагать другим то, что ты сам любишь делать. Это должен быть общительный, коммуникабельный человек, который готов с утра до вечера помогать людям, такая уж это профессия.



В общем, идеальный турагент – это человек, который любит помогать, путешествовать и общаться.



Узнать больше о курсах Ньюмен Центра можно на бесплатной консультации. Специалисты колледжа ответят на все Ваши вопросы



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Интервью провела Ольга Гольдман.