



Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскребов – исследование

Исследователи обнаружили, что американский город Нью-Йорк постепенно уходит под землю под тяжестью небоскребов. Он опускается со скоростью 1-2 миллиметра в год. Об этом пишет Science Alert.



Команда ученых подсчитала, что более миллиона зданий города весят 764 миллиарда килограммов. Затем они разделили город на сетку из квадратов размером 100 на 100 метров и узнали давление с учетом силы тяжести. Дороги, тротуары, мосты, ж/д и другие асфальтированные территории Нью-Йорка не учитывали.



Затем геологи смоделировали поведение разных почв и сравнили их со спутниковыми данными, измеряющими высоту поверхности земли. Результаты нанесли на карту, чтобы оценить просадку по всему городу. Исследователи предупреждают, что развитие урбанизации, в том числе дренаж и откачка грунтовых вод, может лишь усугубить проблему просадки почвы в Нью-Йорке. Сейчас в городе проживает 8 миллионов человек.



Также Нью-Йорк занимает третье место по риску будущих наводнений. Большая часть нижнего Манхэттена расположена всего на 1-2 метра выше текущего уровня моря.