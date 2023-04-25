



Нью-Йорк снова возглавил список самых богатых городов мира

В Нью-Йорке в прошлом году проживало около 340 000 миллионеров, согласно данным инвестиционной миграционной компании Henley & Partners, пишет Bloomberg.



Благодаря этому США обогнали все страны, получив 10 из 50 самых богатых городов мира, за Нью-Йорком следуют Токио, зона Калифорнийского залива, Лондон и Сингапур. В ежегодном исследовании рассматривались 97 городов в девяти регионах мира.



Китай последовал за США с пятью городами в топ-50, опередив Австралию с четырьмя городами.



В еще более элитной категории, по общему числу миллиардеров, победила Калифорнийская зона залива - 63 человека называют своим домом регион вокруг Силиконовой долины и Сан-Франциско. За ним следуют Нью-Йорк, Пекин, Лос-Анджелес и Шанхай.



Десятилетний рост числа состоятельных людей возглавил китайский город Ханчжоу, где рост составил 105%, а второе место занял Остин, штат Техас, где рост составил 102%. В Майами и Уэст-Палм-Бич, штат Флорида число состоятельных частных лиц выросло на 75% и 90% соответственно.



Число миллионеров, называющих столицу России своим домом, сократилось на 44% по сравнению с десятилетием ранее, а в Санкт-Петербурге этот показатель упал на 38%.