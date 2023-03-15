



Нужно спуститься с небес на землю: Риэлтор о цене замка Пугачевой

Когда дом был построен, ходили слухи, что он обошелся Максиму Галкину в 10 миллионов долларов. В распоряжении звездной пары были 2,5 тысячи квадратных метров, 6 этажей и почти 2 гектара земли.



В 2022 году семья переехала в Израиль, и все чаще появляются новости, что замок выставлен на продажу, но на популярных сайтах объявлений он так не появился. Обычно такие объекты предлагаются индивидуально состоятельным клиентам. По мнению экспертов, запрашиваемый за дом миллиард рублей превосходит реальную стоимость объекта.

Во-первых, потому что расположен в обычной деревне, а не элитном коттеджном поселке, без особой инфраструктуры, охраны, СПА.

Во-вторых, счета за коммуналку и содержание этого дворца обойдутся в миллион рублей в месяц.

В-третьих, замок очень “на любителя” – горгульи, деревянные панно и канделябры на тысячу свечей многие считают пустой тратой денег.

“Начнем с того, что дом Пугачевой явно на любителя. Дворцовые интерьеры и невероятно большая площадь сейчас не модны и не актуальны. Несмотря на хорошее место расположения, это не прибавляет цену, так как дом расположен в обычном поселке”, — говорит риэлтор Милана Левченко.Барельефы, плитка, мрамор, колонны, статуи и скульптуры — все это выполнено из качественных и дорогих материалов, но такой интерьер подойдет не каждому владельцу. Скорее всего, собственники намерены оставить всю обстановку в замке и включили ее в цену. А каждая вещь здесь стоит сотни, а то и миллионы рублей.“Все по отдельности здесь очень и очень дорого! Люди, которые разбираются в таких вещах, наверняка поймут, что обычный с виду диван может стоить 50 тысяч долларов. И если один диван кому-то еще нужен, то вкупе с горгульями, которые тоже стоят десятки млн рублей, вряд ли найдется желающий”, — считает риэлтор. “Элементы декора безумно дорогие, но сочетаются исключительно для владельца недвижимости. В целом же, в таком варианте интерьеры считаются устаревшими. А смешение стилей вовсе на любителя”.“Надо понимать, что обычно дорогие ремонты не окупаются. Новые владельцы хотят оригинальности. Сейчас покупают место и стены, и цену за ремонт и вложения в стройку никогда никто не может отбить”, – констатирует эксперт. “Шанс, что человек купит дом, поселится в нем и будет жить так, как есть, равен нулю”.“За такие деньги продать его практически нереально. Скорее всего, ценник для покупателя будет в границах от 500 до 700 млн рублей. И то, купит его только человек, которому престижно занять место Примадонны и гордиться тем, что он живет в ее доме”, – отмечает эксперт. “Единственный способ продать недвижимость более выгодно — это лишить дом индивидуальности, провести чистку пространства”.