



Нужно набираться терпения: Певица Валерия призналась, что устала от внучки

Певица Валерия настолько души не чает в двухлетней внучке Селин, что готова часами напролет сидеть с малышкой.



Валерия рассказала, что часто придумывает с внучкой свои собственные игры., в которые они могут играть вместе по несколько часов, “не замечая никого вокруг”.



При этом артистка призналась, что иногда чувствует сильную усталость после активных игр с малышкой. Певица признается, что не всегда успевает бегать по квартире за маленькой егозой. Например, недавно Селин несколько часов качалась на уличной качели. В квартире у бабушки малышка решила продолжить активные игры на диване.



“Мы часа три перемещались по этому дивану. Я чуть не сошла с ума! Это в первый раз она так впечатлилась этими качелями и почему-то решила продолжение такое устроить. Это правда утомительно, невозможно. Нужно набираться терпения”, — поделилась счастливая Валерия.