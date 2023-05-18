



НПО подали в БАГАЦ петицию против паспортного плана за счет виз

Офисы Министерства внутренних дел должны восстановить отмененные визовые услуги, чтобы сосредоточить внимание на выдаче паспортов, заявили Иерусалимский институт юстиции JIJ и Израильская ассоциация международных браков AIC в петиции в БАГАЦ в четверг.



Петиция НПО оспаривает план министра внутренних дел Моше Арбеля от 1 мая по решению проблемы с продлением паспортов путем выделения четырех офисов в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве только для приложений с биометрическими идентификаторами.



Визовые услуги были отменены не только в этих четырех крупных отделениях МВД, заявили НПО, но и в Ришон ле-Ционе, Нетании, Холоне и других городах они

приостановлены до дальнейшего уведомления.



“Это правда, что проблема с паспортами является большой, и решение должно быть найдено, но невозможно исправить одно серьезное отставание, создав еще одно серьезное отставание, когда есть граждане Израиля, которые месяцами ждут одобрения воссоединения семьи со своими супругами, или людьми, ожидающими получения гражданства Израиля или другого статуса”, – говорится в заявлении НПО.

В апелляции в БАГАЦ утверждается, что можно найти более соразмерное решение вопроса о паспорте, например, сократить количество дней в неделе для подачи заявления только на паспорт. План Арбеля предусматривал, что четыре офиса будут открыты в нерабочее время с 14 мая по 15 июня.

