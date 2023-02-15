



Новым креативным директором Louis Vuitton стал рэпер

Французский модный бренд Louis Vuitton назначил обладателя Грэмми продюсера, рэпера, певца и автора песен Фаррелла Уильямса своим новым креативным директором мужской линии.



Лейбл описал Уильямса как того, "чьи творческие возможности простираются от музыки до искусства и моды".



Ранее эту должность в Louis Vuitton занимал известный дизайнер Вирджил Абло, который умер в 2021 году.



Первая коллекция Уильямса для модного лейбла будет представлена ​​на Неделе мужской моды в Париже в июне.



"Я рад приветствовать Фарелла дома, после нашего сотрудничества в 2004 и 2008 годах с Louis Vuitton, в качестве нашего нового креативного директора по мужской моде", - сообщил председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари.



"Его творческое видение, выходящее за рамки моды, несомненно, приведет Louis Vuitton к новой и очень захватывающей главе", - добавил Беккари.



Louis Vuitton — один из ведущих международных домов моды в мире. Он входит в группу LVMH, которая занимается производством предметов роскоши и принадлежит самому богатому человеку в мире Бернару Арно.



