



Новый законопроект предлагает собирать ДНК собак для контроля уборки за ними

В среду пленум Кнессета одобрил в предварительном чтении законопроект, требующий от владельцев собак предоставить образцы ДНК своих питомцев, чтобы привлечь их к ответственности, если они не убрали за своими питомцами. В случае несоблюдения надлежащих мер владельцы животных могут быть оштрафованы.



Согласно законопроекту, оставленные на улице экскременты будут проверены, собака и ее хозяин будут идентифицированы – и, таким образом, муниципалитет сможет оштрафовать владельца. Образец ДНК будет браться ветеринарами при вакцинации против бешенства.



В законопроекте также указано, что владелец собаки должен сообщать ветеринару о смене места жительства. Другие зарегистрированные изменения включают передачу собаки другому владельцу, а также смерть собаки.



“В прошлом многие власти объявляли, что они создадут такую ​​генетическую базу данных, но столкнулись с юридическими проблемами”, – сказал депутат Кнессета Эли Далаль, представивший законопроект.



“В Израиле зарегистрировано более полумиллиона домашних собак, и пришло время заставить владельцев собак, которые не собирают их экскременты, платить за то, что наносит вред внешнему виду города, качеству жизни жителей и представляет собой серьезную санитарную опасность”, – подчеркнул он.