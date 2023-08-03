



Новый тональный крем самой роскошной лини Re-Nutriv от Estee Lauder

Излучайте сияние. Светитесь, как драгоценный камень, с каждой роскошной каплей необычайного тонального крема Re-Nutriv Ultra Radiance Liquid Makeup SPF20 от Estee Lauder.



В каждом флаконе заключена блистающая сила хризолитов, помогающих увеличить естественную энергию кожи и ускорить ее обновление. Плюс миллионы искринок мелких сапфиров и рубинов, которые помогают создать безупречный финиш, сияющий, как драгоценный камень.







Re-Nutriv, роскошная линия бренда Estee Lauder, разработанная самой госпожой Estee Lauder в 1956 году, с тех пор, почти 70 лет спустя, все еще основана на самых редких и самых дорогих природных ингредиентах в сочетании с достижениями современной науки. Философия этой косметической линии в том, чтобы извлечь всю энергию редких природных элементов и направить ее на усовершенствование кожи.



Теперь роскошь и исключительная эффективность «Ре-Нутрив» объединены в новом тональном креме Re-Nutriv Ultra Radiance Liquid Makeup SPF20 с нежным сиянием, придающим коже красивый, свежий вид.







В каждом флаконе Re-Nutriv заключена сияющая сила драгоценных хризолитов, известных как «Жемчужины Солнца». Они заряжают кожу природной энергией, действуя в синергии с миллионами крошечных драгоценных камней - сапфиров и рубинов, которые дополняют уникальное взаимодействие хризолитов с кожей, усиливая невероятное сияние и обеспечивая безупречный результат.



Средство имеет жидкую формулу с шелковистой текстурой и включает гиалуроновую кислоту и другие увлажняющие ингредиенты, которые питают кожу, сохраняя свежий, сияющий вид, а также ровный тон в течение долгих часов. Кроме того, тональный крем имеет фактор SPF 20 для защиты от вредного излучения и поддержания эластичности кожи, предотвращения морщин и заломов. Кожа остается мягкой, гладкой и эластичной с идеальным сияющим финишем.







Подходит для всех типов кожи.



Начинайте наносить тональный крем от центра лица к его краям. Чтобы создать более плотное покрытие, нанесите еще один тонкий слой.

Цена 570 шек. за 30 мл.







Новый тональный крем уже во флагманском магазине Estee Lauder в ТЦ «Аялон» в Рамат-Гане, в сетях «Фарм», «Априль» и «Мишбир ле-Цархан», в избранных частных парфюмерных магазинах, на сайтах «Терминал Х» и «Глэм 42», а также на www.esteelauder.co.il

