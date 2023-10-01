



Новый сезон, новые проекты, новые вкусы

Несколько месяцев назад, когда на YouTube стартовал проект «Есть будем?», у его создателей был план сделать канал про еду и вкус к жизни. За первый сезон проект вышел из своих рамок и оброс другими форматами, которые начнут появляться последовательно в новом сезоне, стартующем этой осенью.



Рассказывать о создателях проекта легко и увлекательно. Это Антон Привольнов – человек, которого узнают буквально все, благодаря «Контрольной закупке», программе, в которой Антон рассказывал о продуктах, выбирал их, сравнивал и вообще всячески оценивал. И бизнесмен Марк Лави, создатель студии «Шенкин 40», где и производятся все программы, гастроэнтузиаст и соведущий Антона.







В новом сезоне «Есть Будем?» становится еще интереснее. Гости приходят на кухню проекта один интереснее другого, хронометраж растет, количество затей и придумок зашкаливает. В новом сезоне зрители увидят на кухне у Марка и Антона стендаписта Михаила Шаца и Мисс Израиль Елену Ральф, певицу Арпи Альто и актера Никиту Кукушкина и многих других. Что они будут делать? Конечно, готовить и делиться историями. Зрителей проекта также ждут неожиданные рецепты, полезные лайфхаки, индекс мировых цен на продукты, а также просто хорошее настроение.



В семействе проектов, производимых студией «Шенкин 40» в новом сезоне прибавления. Это линейка подкастов, первый из которых называется #нессы! и рассказывает о людях, которые в сознательном возрасте резко и решительно изменили свою жизнь. Боялись, потом сделали первый шаг, и у них что-то получилось. Большинство людей хотело бы прожить еще одну жизнь, и авторы подкаста пытаются найти самых интересных людей, которые расскажут, что у них получилось и как, а что не получилось. Это прикладной подкаст, в котором можно послушать чужие истории, понять, насколько такой вариант подходит или не подходит. Все герои делятся своими историями и рассуждают, кому стоит менять жизнь, а кому бы они это не рекомендовали. В подкасте уже снялась знаменитая Лара Кацова, которая была концертным директором у звезд эстрады, и в 47 лет резко все изменила, встала к плите и начала готовить. Катя Бермант, родоначальница благотворительности в России, создательница первых благотворительных фондов и проектов, которая, переехав в Израиль, стала делать и продавать керамику и реставрировать мебель, и сейчас очень довольна своей новой жизнью. Один из создателей подкаста, Марк Лави, кардинально менял жизнь 5 раз, Антон Привольнов – один раз, но по полной программе, и их цель – поддержать людей, которым предстоит изменить свою жизнь. Это проект для тех, кто боится, но бояться не хочет.







Еще один новый проект называется «СупКультура». Это авторский проект Антона Привольнова, который создатели определяют как «Марк и Антон в поисках новых вкусов». Прямиком из подкаста #нессы! Антон Привольнов, начав новую жизнь, придумал авторский проект «СупКультура». Этот проект про новые вкусы, потому что кулинария очень похожа на жизнь, а так как человек любопытен, и ему всегда хочется чего-то новенького, то «СупКультура» как раз про новые и неожиданные вкусы, даже если они совсем необычны, непривычны и даже чужды.







Ведущие с гостями в студии едят суп, который на их взгляд максимально подходит той субкультуре, о которой идет речь, раскрывая ее суть. Именно за супом Антон и Марк встречаются с субкультурными людьми. В студии уже побывали поклонники шибари (эротический бондаж), были мастера тату и организаторы Midburn, израильского младшего брата знаменитого пустынного фестиваля Burning Man. Все эти представители разных непривычных для многих образов жизни, рассказывали об особенностях и нюансах, о том, как создать и потом сжечь в пустыне инсталляцию, людей с какими татуировками лучше остерегаться, и зачем кого-то связывать. В процессе съемок ведущие выяснили, что когда знаешь особенности доселе незнакомой субкультуры, то и реагируешь на нее по-другому, начинаешь по-иному относиться, погружаясь в диковинные и интересные миры. Это интересный субкультурный проект, в котором исследуются новые вкусы и новые культуры.



Встречаемся в новом сезоне!



Все эти проекты можно увидеть на канале: https://www.youtube.com/@e_at_show



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