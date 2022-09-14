



Новый роман? Леонардо Ди Каприо заметили с моделью Джиджи Хадид

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и 27-летняя супермодель Джиджи Хадид проводят время вместе в Нью-Йорке.



Об этом сообщает издание People со ссылкой на свои источники.



Один из источников отметил, что Ди Каприо и Хадид еще "не встречаются". "Они узнают друг друга", - заявил собеседник издания.



Другой инсайдер заявил: "Лео определенно преследует Джиджи".



Третий источник добавляет: "Они были замечены гуляющими с группами людей. Прошло всего несколько недель после разрыва. С тех пор он проводит время с друзьями и семьей".



Напомним, что недавно Леонардо Ди Каприо расстался с 25-летней моделью Камилой Морроне.