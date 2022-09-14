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Новый роман? Леонардо Ди Каприо заметили с моделью Джиджи Хадид
14.09.2022 02:30 Ольга Белозерова

Новый роман? Леонардо Ди Каприо заметили с моделью Джиджи Хадид

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и 27-летняя супермодель Джиджи Хадид проводят время вместе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на свои источники.

Один из источников отметил, что Ди Каприо и Хадид еще "не встречаются". "Они узнают друг друга", - заявил собеседник издания. 

Другой инсайдер заявил: "Лео определенно преследует Джиджи".

Третий источник добавляет: "Они были замечены гуляющими с группами людей. Прошло всего несколько недель после разрыва. С тех пор он проводит время с друзьями и семьей". 

Напомним, что недавно Леонардо Ди Каприо расстался с 25-летней моделью Камилой Морроне. 

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