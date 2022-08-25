



Новый праймер от M.A.C увлажняет, осветляет, подсвечивает и готовит к макияжу

Международный косметический бренд M.A.C выпустил Studio Radiance Moisturizing + Illuminating Silky Primer, который одновременно увлажняет, осветляет и подготавливает кожу к макияжу. А еще он придает коже естественное сияние на 8 часов.



Гибридная формула геля и воды с технологией Moisture-Reserve, включающая оливковое масло и масло жожоба, витамин Е, гиалуроновую кислоту и глицерин, насыщает кожу влагой – кожа сияет около 8 часов без перерыва.



Гибридная формула геля и воды с технологией Moisture-Reserve, включающая оливковое масло и масло жожоба, витамин Е, гиалуроновую кислоту и глицерин, насыщает кожу влагой – кожа сияет около 8 часов без перерыва.



Studio Radiance Moisturizing + Illuminating Silky Primer - средство для сияющего образа, которое сочетает в себе уход за кожей с функцией праймера, создающего идеальное полотно для искусства макияжа.



Уходовые ингредиенты помогают обогатить кожу влагой на весь день и работают, как магнит, удерживая влагу даже в самой сухой коже. А праймер фиксирует макияж на целый день и дает ощущение свежести и мягкости.





Праймер можно использовать отдельно или комбинировать с тональным кремом, варьируя плотность покрытия.



Нанесите новый праймер под Studio Fix Fluid SPF 15 для светящегося изнутри матового эффекта или используйте Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation для броского сияющего результата.



«Один слой Studio Radiance Primer изменит финиш вашего тонального средства или превратит его в сияющий увлажняющий оттеночный крем», — говорит Том Сапин, старший визажист M.A.C во Франции.



«Один слой Studio Radiance Primer изменит финиш вашего тонального средства или превратит его в сияющий увлажняющий оттеночный крем», — говорит Том Сапин, старший визажист M.A.C во Франции.



Профессиональный совет: нанесите праймер на тыльную сторону ладони и перемешайте его пальцем, чтобы разогреть. Равномерно нанесите на чистую и увлажненную кожу пальцами, спонжем или кистью. Нанесите на все лицо, от щек до области вокруг носа, висков, лба и линии подбородка. Чем лучше покрытие, тем свежее будет ваш образ.



Подходит для всех типов кожи. Не способствует появлению акне.







Объем 30 мл, цена 173 шек.